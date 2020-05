Die Polizei sucht zeugen Leergut aus einem Kellerabteil geklaut

Foto: 123rf.com

Ein 54-jähriger Mann teilte mit, dass sein Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Selb in der Franzensbader Straße in der Zeit zwischen dem 1. Mai, 0 Uhr, und dem 18. Mai, 18 Uhr, aufgehebelt worden ist.