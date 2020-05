Betrügerisches Angebot 43-Jähriger bestellt Motorrad aus Spanien und wird Betrugs-Opfer

Foto: Jordan Rusev/123rf.com

Ein angestellter Kraftfahrer aus Slowenien, der bei einer Spedition in Bodenwöhr arbeitet, wollte sich über einen Händler in Spanien ein Motorrad kaufen. Nach längerem und intensivem Austausch mit dem Händler überwies der 43-Jährige schließlich einen niedrigen fünfstelligen Betrag an die angegebene spanische Kontonummer.