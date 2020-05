Anzeige erstattet 33-Jähriger hat frisch gedrehten Joint griffbereit neben sich auf der Parkbank liegen

Foto: 123rf.com

Beamte der Polizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz kontrollierten am Montag, 18. Mai, gegen 22 Uhr, einen 33-Jährigen in Weiden. Bei der Kontrolle in der Ermersrichter Straße fanden sie bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Marihuana.