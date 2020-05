Verkehrskontrolle Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt und weitere Drogen bei zwei Personen aufgefunden

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 17. Mai, gegen 21.20 Uhr, wurde ein Pkw in der Hofer Straße in Selbitz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle kam bei den Polizeibeamten der Verdacht auf, dass der 26-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand.