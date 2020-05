Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Garagentor – zehn Zentimeter großes Loch

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von 500 Euro richtete ein Unbekannter am Wochenende, 15. auf 16. Mai, an einer Garage in Trogen an. Die Polizei sucht Zeugen.