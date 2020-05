Unfall Skoda-Fahrer übersieht Radfahrer – Radfahrer fällt über die Motorhaube

Foto: Andrey Popov/123rf.com

Am Sonntag, 17. Mai, um 18.30 Uhr, fuhr ein 67-jähriger Skoda-Fahrer in Hof vom Fahrbahnrand in der Theresienstraße in Richtung Sophienberg an. Dabei übersah er einen in gleiche Richtung fahrenden 46-jährigen Fahrradfahrer.