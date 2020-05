Hinweise erbeten Unbekannter zerkratzt Motorhaube eines geparkten Pkws

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Zeit von Sonntag, 10. Mai, 12 Uhr, bis Freitag, 15. Mai, 18 Uhr, die Motorhaube eines dunkelgrauen Skoda Rapid in Oberviechtach mit einem spitzen Gegenstand.

Oberviechtach. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an dem Pkw. Als möglicher Tatort kommen der Marktplatz Oberviechtach oder die Ortschaft Gaisthal in Frage. Hinweise werden erbeten.