Mittelschwer verletzt 50-jähriger Radfahrer fährt über Geschwindigkeitspoller und stürzt

Ein 50-jähriger Radfahrer fuhr am Sonntagnachmittag, 17. Mai, in der Straße „Oberer Graben“ in Münchberg über einen Geschwindigkeitspoller auf der Fahrbahn, verlor das Gleichgewicht und kam dabei zu Sturz.