Besitzerin erleichtert Aufmerksame Radfahrerin entdeckt Smartphone und gibt es bei der Polizei ab

Foto: 123rf.com

Eine 67-Jährige aus Schwandorf war am Sonntagnachmittag, 17. Mai, mit ihrem Fahrrad in Krondorf in Schwandorf unterwegs. Am Angerring entdeckte die aufmerksame 67-Jährige ein Smartphone am Naabufer, das offensichtlich jemand verloren hatte. Sie nahm das Smartphone mit und gab es direkt bei der Polizei ab.