Hinweise erbeten Weitere Fälle von eingeschlagenen Pkw-Scheiben in Burglengenfeld

Foto: Rostislav Bychkov/123rf.com

Wie bereits berichtet, wurde in der Pestalozzistraße in Burglengenfeld bei einem Pkw die Scheibe eingeschlagen. Hier meldeten sich inzwischen noch drei weitere Geschädigte (zwei Mal in der Max-Tretter-Straße und ein weiteres Mal in der Pestalozzistraße), an deren Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen wurden. Tatzeit war hier ebenfalls Freitag, 15. Mai, gegen 21 Uhr, bis Samstag, 16. Mai, 5 Uhr.