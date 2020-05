Diebstahl Unbekannter klaut Fahrrad samt Kindersitz aus einem Garten

Foto: Hoppe/123rf.com

In der Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, wurde in der Goethestraße in Burglengenfeld aus einem Garten ein unversperrtes schwarzes Mountainbike der Marke Bulls samt Kindersitz gestohlen.