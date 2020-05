Die Polizei ermittelt Patient der Bezirksklinik in Rehau legt Feuer – 50.000 Euro Schaden

Ein Patient der Bezirksklinik in Rehau legte am Sonntagnachmittag, 17. Mai, in seinem Zimmer einen Brand, den die Feuerwehr jedoch rasch löschen konnte. Alle Bewohner und Klinikmitarbeiter blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.