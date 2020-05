Zur Anzeige gebracht Reisende mit Drogen im Rucksack erwischt

Foto: 123rf.com

Am Freitagmittag, 15. Mai, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb bei Hof an der Saale zwei junge Männer im Regional-Express in Richtung Marktredwitz. Dabei fanden sie in einem von den Männern mitgeführten Rucksack ein Glas mit einer geringen Menge Marihuana.