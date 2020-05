Zeugen gesucht Dieb klaut kompletten Radsatz aus einer Scheune

Foto: 123rf.com

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 1. Oktober 2019 bis zum 4. Mai 2020 einen kompletten Alurädersatz der Größe 195/65 R15 für einen Pkw Suzuki SX4. Die Räder waren in einem Schuppen in der Issigauer Straße/Windmühlenweg in Berg eingelagert.