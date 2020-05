Angriff Polizeibeamte mit Glasflasche beworfen

Foto: 123rf.com

Aufgrund einer wiederholten Ruhestörung am Skaterpark in Marktredwitz fuhr eine Streife der Polizeiinspektion Marktredwitz zur angegebenen Örtlichkeit. Vor Ort wurden um 23.45 Uhr circa 40 Personen festgestellt. Es handelte sich dabei in der Mehrzahl um Jugendliche.