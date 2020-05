Unfallflucht Zettel mit Kennzeichen hinterlassen – Polizei sucht aufmerksamen Zeugen

Foto: 123rf.com

Bereits am Montag, 11. Mai, ereignete sich in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Ledererstraße 11 in Neunburg vorm Wald. Ein blauer BMW fuhr gegen einen geparkten Toyota und verursachte hinten links einen Schaden.