Seitlicher Zusammenstoß Sattelzug-Fahrer übersieht Lkw mit Anhänger

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Freitag, 15. Mai, um 17.55 Uhr, bog der 57-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus Tschechien mit seinem Gespann vom Seehausparkplatz links in die Bundesstraße B303 bei Tröstau in Richtung Tschechien ein. Dabei übersah er einen auf der Bundesstraße von rechts kommendes Lkw mit Anhänger aus Rumänien.