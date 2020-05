Kontrollen auf der A9 Dienstausweis der „Sächsischen Sicherheitswacht“ konnte die Polizei nicht beeindrucken

Zuerst versuchte ein 42-jähriger Mann aus Sachsen, sich am Freitag, 15. Mai, um 6.40 Uhr, einer Kontrolle durch Beamte der Hofer Autobahnpolizei durch einen Trick zu entziehen.

A9/Leupoldsgrün. Er wendete nämlich kurz vor der Anhaltung durch die Beamten von der Ausfahrt wieder zurück in die Einfahrt der Anschlussstelle Hof-West und landete prompt in einem derzeitig abgesperrten Baustellenbereich. Für die Polizeistreife war es hier allerdings ein Leichtes, den Peugeot anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Schon auf den ersten Blick waren ein fehlendes vorderes und ein entstempeltes hinteres Kennzeichen auffällig. Grund hierfür war der offensichtlich desolate technische Zustand des Autos sowie eine fehlende Versicherung für das Fahrzeug. Bei der weiteren Sichtung fanden die Beamten in einer Tasche auf dem Beifahrersitz eine Schreckschusswaffe mit Munition, ein Messer, Handschellen und einen offensichtlich selbstentworfenen . Auch eine mit Polizeistern und Wappen versehene Wollmütze hatte der 42-Jährige griffbereit, anscheinend um sich bei Bedarf „in den Dienst“ versetzen zu können.

Die Beamten beendeten die Fahrt an Ort und Stelle, da für das Auto weder Zulassung noch Haftpflichtversicherung bestand. Außerdem war der Sachse die illegale Ausrüstung los. Nun läuft gegen ihn ein Verfahren wegen einer Reihe von Delikten, darunter ein Verstoß gegen das Waffengesetz und Missbrauch von Abzeichen.