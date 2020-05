Riesenglück Mit Rollstuhl über die Gleise zum Bahnsteig – Zug kommt fünf Meter vor Zusammenstoß zum Stehen

Foto: Ursula Hildebrand

Großes Glück hatten am Mittwoch, 13. Mai, eine Frau und ein Mann aus dem Landkreis Schwandorf. Verbotswidrig hatten sie die Gleise am Bahnhof Schwandorf mit einem Rollstuhl überschritten beziehungsweise überfahren, um von Gleis eins zum Gleis vier zu gelangen. Ein in den Bahnhof einfahrender Zug konnte gerade noch rechtzeitig bremsen.