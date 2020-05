Hinweise erbeten Einbruch in ehemalige Pelz- und Lederfabrik in Weißenstadt

In der Zeit von Mittwoch, 13. Mai, bis Donnerstag, 14. Mai, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Nebengebäude der ehemaligen Pelz- und Lederfabrik in der Wunsiedler Straße in Weißenstadt ein.