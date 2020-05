Circa 80.000 Euro Schaden Brand in Mehrfamilienhaus in Schwarzenfeld – 89-Jährige im Krankenhaus

Am Donnerstag, 14. Mai, gegen 13.30 Uhr, kam es in Schwarzenfeld in der Mozartstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zum Brand, wodurch das Haus für die 59-jährige Eigentümerin, ihre 89-jährige Mutter und ihren 68-jährigen Freund unbewohnbar wurde.