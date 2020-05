Hinweise erbeten Unbekannter „Müllsünder“ entsorgt unerlaubt vier Altreifen

Foto: 123rf.com

Vier Altreifen entsorgte ein bislang unbekannter „Müllsünder“ am Brunnen in der Nailaer Straße in Lichtenberg. Dies wurde am Montag, 11. Mai, gemeldet.