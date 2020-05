Eine Leichtverletzte 61-Jähriger verwechselt Bremse mit Gaspedal und baut Unfall

Zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von circa 8.000 Euro und einer Leichtverletzten kam es Mittwochfrüh, 13. Mai, gegen 8 Uhr, als eine 61-jährige Frau aus Schwarzenbach am Wald von der Feldstraße kommend in die Frankenwaldstraße abbiegen wollte.

Naila. Als sie am Stoppschild anhalten wollte, verwechselte sie Gas und Bremse und fuhr in die Kreuzung. Dort kollidierte sie mit einer 77-jährigen Nailaerin, die sich dabei am Knie verletzte.