Hinweise erbeten Dieb klaut Fernseher aus Mehrfamilienhaus

Einen Fernseher im Wert von 50 Euro entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Montag bis Mittwoch, 11. bis 13. Mai, aus einem Mehrfamilienhaus in Hof. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. Mehrere Boden- und Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße suchte ein Dieb in der Zeit von Montag bis Mittwoch auf und entwendete einen Fernseher der Marke „Grundig“ in Originalverpackung. Weiterhin beschädigte er mehrere Schlösser der Türen. Wie sich der Täter Zugang zu den versperrten Boden- beziehungsweise Kellerabteilen verschaffte, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf einen kleinen Eurobetrag.

Hinweise zu dem Täter oder dem verschwundenen Fernseher nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 7040 entgegen.