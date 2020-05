Polizei bittet um Hinweise Unbekannter bricht in Baucontainer ein und klaut Werkzeug

Foto: 123rf.com

Von Dienstag auf Mittwoch, 12. auf 13. Mai, brach ein unbekannter Täter in einen weißen Baucontainer auf einer Baustelle in der Ludwig-Erhard-Straße in Burglengenfeld ein.