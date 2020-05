Hinweise erbeten Unbekannter fährt gegen Gartenzaun und Straßenlaterne und kümmert sich nicht

Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs stieß in der Zeit von Dienstag, 12. Mai, 19 Uhr, bis Mittwoch, 13. Mai, 10 Uhr, gegen den Gartenzaun eines Grundstücks in Winklarn in Muschenried in der Straße „Am Brunnen“ und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro.