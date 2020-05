Drogenfahrt Polizei hält berauschten Pkw-Fahrer an

Am Donnerstag, 14. Mai, um 2.15 Uhr, wurde in der Friedrich-Ebert-Straße in Helmbrechts ein 34-jähriger Pkw-Fahrer angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.