Ladendiebstahl Unter dem Pulli eines Diebes kamen neun Duschgels, eine Creme und eine Flasche Whiskey zum Vorschein

Foto: Hoppe/123rf.com

Der Kaufhausdetektiv eines Verbrauchermarktes in der Dachelhofer Straße in Schwandorf konnte am Dienstagabend, 12. Mai, einen 33-jährigen Schwandorfer dabei beobachten, wie er mehrere Waren unter seinen Pulli steckte.