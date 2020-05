2,2 Promille Gemeinsame Feier eskaliert – betrunkener 25-Jähriger festgenommen

Foto: 123rf.com

Nachdem eine 21-Jährige aus Schwandorf am Dienstag, 12. Mai, den ganzen Tag über mit zwei Bekannten aus Amberg in ihrer Wohnung in Schwandorf gefeiert hatte, kam es unter den alkoholisierten Personen letztlich zu einem handfesten Streit. Einer der beiden Amberger ging auf den anderen los und verpasste ihm einen Kopfstoß.