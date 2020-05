Ladendiebstahl mit Waffe 15 Jahre alt, versuchter Diebstahl und Messer dabei

Foto: Marcel A Mayer

Eine 15-jährige Weidenerin wurde am Dienstag, 12. Mai, gegen 17.45 Uhr, in einem Verbrauchermarkt beim Macerata-Platz in Weiden dabei beobachtet, wie sie versuchte, eine Flasche Jägermeister zu entwenden. Doch der Versuch scheiterte und die junge Dame stand kurze Zeit später Ordnungshütern der Polizei Weiden gegenüber.