Anzeige als Folge 19-Jährige unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Mai, 20 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Burglengenfeld am Bahnhofsplatz in Burglengenfeld eine 19-jährige Pkw-Fahrerin. Aufgrund ihres Verhaltens wurde bei der jungen Frau ein Drogentest durchgeführt.