Trunkenheitsfahrt verhindert 29-Jähriger verweigert Alkotest – Polizei stellt sein Fahrrad sicher

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 12. Mai, um 21.20 Uhr, konnten an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße in Münchberg zwei Männer, 34 und 29 Jahre alt, angetroffen werden, die sich zuvor gestritten hatten. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss.