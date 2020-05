Lichtbogen Fahrendes Gerüst kommt einer stromführenden Hochspannungsleitung zu Nahe – drei Verletzte

Großes Glück im Unglück hatten drei Männer zwischen 46 und 63 Jahren bei Renovierungsarbeiten an der Außenfassade eines Einfamilienhauses im Nittenauer Ortsteil Bergham.

Nittenau. Dabei wurde am Samstag, 9. Mai, um 10.35 Uhr ein fahrendes Gerüst eingesetzt. Im Rahmen der Arbeiten kam das Gerüst einer stromführenden Hochspannungsleitung zu Nahe. Dabei entstand ein Lichtbogen und es erfolgte eine kurzzeitige Entladung von circa 20.000 Volt. Bei den Männern wurden am Körper Stromaustrittsmarken festgestellt. Sie kamen zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Bislang sind keine schweren Verletzungen bekannt. Die Oberleitung musste kurzzeitig abgeschaltet werden.