Zwischenmenschliche Reaktion Auto komplett zerkratzt – Ex-Freundin im Verdacht

Foto: 123rf.com

Völlig zerkratz fand am Dienstagmorgen, 12. Mai, ein 22-Jähriger seinen Pkw in seinem Hof in Ensdorf vor. Neben allen Seitenteilen und der Motorhaube zerkratzte der Täter oder womöglich die Täterin auch das Autodach und somit alle Teile des Fahrzeugs.