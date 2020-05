Kontrolle 32-Jähriger ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss unterwegs

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Montag, 11. Mai, gegen 11 Uhr, wurde ein 32-jähriger Autofahrer in der Sigmund-Wann-Straße in Wunsiedel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keinen Führerschein vorzeigen.