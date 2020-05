Totalschaden Drei Verletzte bei Crash in Hof

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag, 11. Mai, im Hofer Ortsteil Haidt.

Hof. Eine 40-jährige Frau aus Thüringen befuhr um 15.25 Uhr die Plauener Straße in Fahrtrichtung Hof. Als sie auf Höhe der Hubertusstraße nach links abbiegen wollte, übersah sie eine 37-jährige Hoferin mit ihrem Seat. Beim Zusammenstoß verletzen sich die beiden Frauen und der 13-jähriger Sohn der Seat-Fahrerin leicht. Rettungsdienste brachten alle drei in umliegende Krankenhäuser. Es entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.