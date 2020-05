4.000 Euro Schaden Zwölf Eimer Farbe und ein Farbspritzgerät geklaut – Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagfrüh, 8. bis 11. Mai, wurden von einer Baustelle in der Lindenfelsstaße in Selb zwölf Eimer Farbe und ein Farbspritzgerät entwendet. Wie der oder die bislang unbekannten Täter in das Gebäude gelangt sind, ist noch unklar.