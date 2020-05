2.500 Euro Schaden Pkw-Fahrer fährt gegen Altkleidercontainer und haut ab – Zeuge notiert sich das Kennzeichen

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 10. auf 11. Mai, stieß ein 52-jähriger Mann aus Schönwald mit seinem Pkw gegen einen in der Selber Straße in Schönwald stehenden Altkleidercontainer. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.