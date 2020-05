Hinweise erbeten Unbekannter fährt am Fahrbahnrand geparkten Pkw an

Foto: 123rf.com

Am Montag, 11. Mai, zwischen 6.50 Uhr und 12 Uhr, wurde in der Ludwig-Erhard-Straße in Burglengenfeld ein geparkter Audi A4 angefahren. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde auf der linken Seite beschädigt.