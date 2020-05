Anzeige erstattet 51-Jähriger will beim Einkaufen keine Maske tragen und beleidigt Personal

Am Montagabend, 11. Mai, wollte ein 51-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Stammbacher Straße in Münchberg ohne Schutzmaske einkaufen. Der mehrmaligen Aufforderung des Personals, eine Schutzmaske aufzusetzen, kam der Mann nicht nach.