Circa 3.000 Euro Schaden Motorradfahrer übersieht abbiegenden Pkw und fährt auf diesen auf

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 42-jähriger Weidener befuhr am Sonntag, 10. Mai, um 13 Uhr, mit seinem Pkw die Christian-Seltmann-Straße in Weiden stadtauswärts. Hinter ihm fuhr ein 50-jähriger Weidener mit seinem Motorrad. Auf Höhe der Tankstelle wollte der Pkw-Lenker in diese einfahren. Dies übersah der Motorradfahrer und fuhr von hinten auf den langsamer werdenden Pkw auf.