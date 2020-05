Familienstreit mitten auf der Staatsstraße ausgetragen

Foto: Ursula Hildebrand

Nach einem Familienstreit begab sich am Samstagnachmittag, 9. Mai, eine junge Frau zu Fuß auf die Staatsstraße bei Hohenburg, um den Streitigkeiten zu entkommen. Ihr Lebensgefährte fuhr dieser mit dem Pkw nach und forderte ein erneutes Gespräch, was jedoch in einem aggressiven verbalen Streit endete.