Die Polizei ermittelt BMW-Fahrer fährt auf Personengruppe zu – es war ein 15-Jähriger!

Mit gleich zwei Sprüngen zur Seite mussten sich Samstagnacht, 9. Mai, drei Männer vor einem BMW retten, der in der Wunsiedler Straße auf sie zufuhr. Die Ermittlungen nach dem Fahrer nahmen am Sonntag, 20. Mai, mit einem Geständnis eine unerwartete Wendung.

Hof. Kurz nach 23.30 Uhr waren die drei Fußgänger in der Wunsiedler Straße, kurz nach der Kreuzung zur Ernst-Reuter-Straße auf Höhe des dortigen Autohauses unterwegs. Aus Richtung der Kreuzung kam ein silberner BMW, der geradewegs auf die auf dem Gehweg befindlichen Personen zu fuhr. Um nicht von dem Auto erfasst zu werden, mussten sie zur Seite springen. Der Fahrer lenkte wieder zurück auf die Fahrbahn, und fuhr in Richtung Wunsiedler Straße davon. Als die drei Männer über die Straße rannten, um das Kennzeichen abzulesen, wendete der Fahrer an der nächsten Kreuzung und fuhr erneut auf die jetzt auf der Straße befindlichen Männer zu. Wie zuvor mussten sie zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Über das Kennzeichen ermittelten die Polizeibeamten den Standort des BMWs in der Ernst-Reuter-Straße. Der Motor des am Fahrbahnrand parkenden Autos war noch warm und an der Felge fanden sich Spuren, die mit den geschilderten Vorgang in Einklang zu bringen waren. Bei dem dortigen Wohnanwesen waren die Halterin, deren Mann und die Kinder zu Besuch bei Verwandten. Der 59-jährige Mann gab an, am Abend nach Hof gefahren zu sein und seitdem das Auto nicht mehr bewegt zu haben. Er hatte den Autoschlüssel in der Hosentasche und somit deutete alles auf ihn als Fahrer hin. Da er einen geringen Alkoholwert aufwies, ordnete die Jour-Staatsanwältin eine Blutentnahme und die Sicherstellung des BMW zur Spurensicherung an. Nach den polizeilichen Maßnahmen begab er sich mit seiner Familie auf den Heimweg.

Am frühen Sonntagnachmittag erschien der 15-jährige Sohn der Familie zusammen seinem Vater auf der Wache der Polizeiinspektion Hof. Er gab dem Beamten gegenüber an, sich stellen zu wollen, da er in der Nacht mit dem BMW unterwegs war. Er hatte den Ersatzschlüssel von zu Hause mitgenommen um eine Spritztour mit dem Auto zu machen. Dabei kam es zu dem Vorfall. Was ihn dazu veranlasste, auf die drei Männer loszufahren, ist im Moment Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.