20.000 Euro Schaden an Pkw Fahrer verliert Kontrolle und Pkw überschlägt sich – Mitfahrerin leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Großes Glück hatten alle drei Insassen eines Pkws bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, 10. Mai, in Bad Steben. Gegen 18.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer aus Rosenthal am Rennsteig die Staatsstraße 2198 von Bobengrün in Richtung Geroldsgrün. In einer Linkskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw.