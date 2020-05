Kripo bittet um Hinweise Politisch motivierte Schmierereien an Schulgebäude in Hof

Unbekannte Täter brachten im Verlauf des ersten Maiwochenendes, 2. bis 4. Mai, an einem Gymnasium in der Max-Reger-Straße in Hof politisch motivierte Schmierereien an. Die Kripo Hof bittet um Hinweise.