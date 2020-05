Fahrlässige Körperverletzung Freilaufender Hund beißt Frau in den Arm

Foto: 123rf.com

Eine Frau aus Pullenried ging am Sonntag, 10. Mai, um 14.20 Uhr, mit ihrem Hund in Oberviechtach auf einem Feldweg von Pullenried in Richtung Weißbach. Auf Höhe des Löschteichs kam ihr ein freilaufender Hund entgegen, der die junge Frau in den Arm biss.