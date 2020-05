Zeugenaufruf Überhohes Fahrzeug bleibt an Tunnelampel hängen, beschädigt Verkehrseinrichtungen und fährt einfach weiter

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Sonntagabend, 10. Mai, gegen 21.10 Uhr, auf der Autobahn A93 die Verkehrseinrichtungen am Tunnel bei Unterweißenbach in Selb.