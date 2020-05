Anzeige aufgenommen 21-Jähriger mit Tabak-Marihuana-Gemisch erwischt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 10. Mai, um kurz nach 3.30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung in Schwandorf eine Gruppe Jugendlicher auf, die sich am Marktplatz aufhielt. Als diese die Polizei erblickte, entfernten sich die meisten Jugendlichen in stadtauswärtiger Richtung. Zwei Personen konnten vor Ort einer Personenkontrolle unterzogen werden.