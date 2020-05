Platzverweis 52-Jähriger trinkt Bier in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Eine Streifenbesatzung traf am Sonntagnachmittag, 10. Mai, auf einen Mann, der am Kreuzbergring in Schwandorf auf einer Parkbank saß und eine Flasche Bier trank. Das alleine wäre unproblematisch.