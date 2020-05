5.000 Euro Schaden Waghalsiger Überholvorgang – Fiat-Fahrerin muss in Schutzplanke ausweichen

Der waghalsige Überholvorgang eines entgegenkommenden Pkws veranlasste am Freitag, 8. Mai, eine 28-jährige Fiat-Fahrerin bei Steinberg am See zu einem Ausweichmanöver in die Schutzplanke.

Steinberg am See. Am Freitag, gegen 17 Uhr, befuhr ein grüner Fiat-Kleinwagen die Staatsstraße 2145 aus Richtung Steinberg am See kommend in Richtung Schwandorf. Auf Höhe der Einmündung nach Steinberg am See kam der Fiat-Fahrerin ein Pkw entgegen, der gerade einen anderen Pkw überholte. Um einen Unfall zu verhindern, musste die Fiat-Fahrerin nach rechts in die Schutzplanke ausweichen.

Der entstandene Schaden am Pkw dürfte sich auf circa 5.000 Euro belaufen. Hinweise zum überholenden Pkw beziehungsweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 43010 entgegen.